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Помогите пжл (x-2)(x-3)-(x-1)(x-4)=0
Помогите пжл (x-2)(x-3)-(x-1)(x-4)=0
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Х-3х-2x+6-x+4x-x-4=0 -2x+2=0 -2x=-2 /*(-1) 2x=2 x=2/2 x=1 Ответ: x=1
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