ПОМОГИТЕ плавающий в воде шар на 1/5 часть своего объема погружен в воду. определит?? плотность шара.
Физика
ПОМОГИТЕ плавающий в воде шар на 1/5 часть своего объема погружен в воду. определит?? плотность шара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fa=mg Fa=ро(ж)gV(погруженной части) m=ро(тела)V(тела) --------------------------------- ро(воды)gV(погр.части)=ро(тела)V(тела)g ро(воды) * 1/5Vпогр.части=Vтела 1000:5=200кг/м3
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