Помогите плез даю 15 балов Cпростыть вираз: 1)6пмнж 12 пмнж а пмнж 2 пмнж б 2)8 пмнж на с пмнж на 5 пмнж на d пмнж на 2 пмжн-(означаю помножить прост не знал что поставить и напысал пмнж)

Математика

Помогите плез даю 15 балов Cпростыть вираз: 1)6пмнж 12 пмнж а пмнж 2 пмнж б 2)8 пмнж на с пмнж на 5 пмнж на d пмнж на 2 пмжн-(означаю помножить прост не знал что поставить и напысал пмнж)

Автор: Гость