Помогите плез даю 15 балов Cпростыть вираз: 1)6пмнж 12 пмнж а пмнж 2 пмнж б 2)8 пмнж на с пмнж на 5 пмнж на d пмнж на 2 пмжн-(означаю помножить прост не знал что поставить и напысал пмнж)
Математика
Помогите плез даю 15 балов Cпростыть вираз: 1)6пмнж 12 пмнж а пмнж 2 пмнж б 2)8 пмнж на с пмнж на 5 пмнж на d пмнж на 2 пмжн-(означаю помножить прост не знал что поставить и напысал пмнж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 144 2) 80 простите, не до читала до конца
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Рассказ о своей комнате. Используя слова in, on, under, behind, next to, in front of НА АНГЛИЙСКОМ! Заранее спасибо.