Помогите плиииии...!!!
Математика
Помогите плиииии...!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:302=507(ост 298) х=507*302+298 х=153412 29436:43=684(ост х) 29436-684*43=24 х=24 2)419*306-27589=100625 (590843-590597)*319=78474 3)(8973-8596)*97+340*602=377*97+204680=241249 340*430-2700*113:100=146200-305100:100=146200-3051=143149
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