Помогите плиииз , сочинениерасскажите ,какие предметы,связанные с великой отечественной войной находят следопыты оформите рассказ в виде репортажа с места находки

Здравствуйте, уважаемые телезрители! Начинаем очередной выпуск нашей передачи "Никто не забыт! Ничто не забыто!" И сегодня свой репортаж мы ведём из-под Санкт-Петербурга, недалеко от нас расположен город Кировск. Прямо перед нами располагаются знаменитые Синявинские высоты, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои. Именно тут, на этом самом месте и было прорвано кольцо блокады. Прошло уже почти 70 с лишним лет, но страшные находки под землёй находят поисковики до сих пор. Сегодня наш рассказ посвящён именно таким людям и их работе. В областном отряде "Поиск" состоят в основном молодые ребята, которым не безразлична история России, а так же настоящие и будущее нашей страны. Множество находок извлечено из-под земли. Мы можем наблюдать: каски, штык-ножи от винтовок, сами винтовки, части автоматов, фляги, патроны, ложки, кружки, осколки гранат. Но, конечно, самая страшная находка, но и самая ценная это документы у павших героев. По этим документам узнают инициалы бойцов, их звания, место рождения и т.д. Далее военкомат связывается с родственниками война и сообщают им о том, что их родственник нашёлся и где будет перезахоронение. Все найденные вещи передаются в музеи. А останки бойцов будут перезахоронены. Если мы пройдём совсем небольшое расстояние, то можем посетить знаменитый Невский Пятачок. Именно тут происходят перезахоронения. Мы можем увидеть тут и свежие могилы, где всегда лежат цветы. На этом самом месте захоронены тысячи бойцов-героев. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Репортаж для вас подготовил(а) (вставишь своё имя)