Помогите ПЛИИИЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!
Геометрия
Помогите ПЛИИИЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри приложение: Находим площадь треугольника ABC: 0,5 * 1 см * 3 см = 1,5 см² Находим площадь треугольника BCD: 0,5 * 1 см * 1 см = 0,5 см² Находим площадь треугольника ACH: 0,5 * 3 см * 5 см = 7,5 см² Находим площадь треугольника DFE: 0,5 * 3 см * 3 см = 4,5 см² Находим площадь треугольника HGE: 0,5 * 2 см * 4 см = 4 см² Находим площадь прямоугольника CDFG: 1 см * 3 см = 3 см² Складываем полученные площади, что и является площадью четырёхугольника: 1,5 + 0,5 + 7,5 + 4,5 + 4 + 3 = 21 см²
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