Помогите плииз. Чем отличаются задачи в которых надо найти дробь от числа,и те,в которых надо найти число от дроби. (Приводите пример)
Математика
Помогите плииз. Чем отличаются задачи в которых надо найти дробь от числа,и те,в которых надо найти число от дроби. (Приводите пример)
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти дробь от числа, надо эту дробь умножить на число. 2.Чтобы найти число по его дроби, надо это число разделить на данную дробь.
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