Помогите плиз))) 1/6(x+9)=-1/3x 3/4(x+8)=2x+1 ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
Математика
Помогите плиз))) 1/6(x+9)=-1/3x 3/4(x+8)=2x+1 ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
1/6 *(х+9) = -1/3хх+9 = -1/3х :1/6х+9 = -2х3х = -9х = -33/4(х+8) = 2х+13/4х +3/4 * 8 = 2х+13/4х + 6 = 2х+16-1 = 2х - 3/4х5/4х = 5х = 5 : 5/4х = 4
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