! помогите плиз !!!! 3 вопроса 1 раскажите о корабле Грея и о его команде 2 Что удивите??ьно произошло в детстве с Ассоль 3 Расскажите о встречах Ассоль с Греем

Гость: Гость:

1)Корабль Грей и его команда была потрясающая, у корабля были красивые алые паруса. 2)С Ассоль в дестве алозо обращались ,она была бедная и мечтала встретить своего принца и уехать с ним долеко долеко и Ассоль еще постянно обзывали дети на улице и кидали даж в нее камнями. 3)Ассоль была у беоега и увидела корабль с алыми парусами и под конец увидела принца и они уехали