Помогите ПЛИЗ ДАЮ 30 баллов Между пунктами А и Б курсируют два поезда.Первый поезд тратит на путь туда и обратно 6 суток,Второй 7 суток.Через сколько суток со дня Отправления из А первого поезда в пункте А встретятся оба поезд...
Математика
Помогите ПЛИЗ ДАЮ 30 баллов Между пунктами А и Б курсируют два поезда.Первый поезд тратит на путь туда и обратно 6 суток,Второй 7 суток.Через сколько суток со дня Отправления из А первого поезда в пункте А встретятся оба поезда,если второй поезд отправляется из А через сутки после первого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х суток пройдет до встречи х:6=(х-1):7+1 7х=(х-1)*6+42 7х=6х-6+42 7х-6х=36 х=36 суток Ответ:Поезда встретятся через 36 суток.
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