Помогите ПЛИЗ ДАЮ 30 баллов Между пунктами А и Б курсируют два поезда.Первый поезд тратит на путь туда и обратно 6 суток,Второй 7 суток.Через сколько суток со дня Отправления из А первого поезда в пункте А встретятся оба поезд...

Математика

Помогите ПЛИЗ ДАЮ 30 баллов Между пунктами А и Б курсируют два поезда.Первый поезд тратит на путь туда и обратно 6 суток,Второй 7 суток.Через сколько суток со дня Отправления из А первого поезда в пункте А встретятся оба поезда,если второй поезд отправляется из А через сутки после первого.

Автор: Гость