Помогите плиз! Как изменится электроемкость плоского воздушного конденсатора при уменьшении расстояния между его пластинами в 2 раза и введении между пластинами диэлектрика с диэлектрической проницаемостью, равной 4 ...
Помогите плиз! Как изменится электроемкость плоского воздушного конденсатора при уменьшении расстояния между его пластинами в 2 раза и введении между пластинами диэлектрика с диэлектрической проницаемостью, равной 4 Заранее большое спасибо)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) УВЕЛИЧИТСЯ В 2 РАЗА 2) УВЕЛИЧИТСЯ В 4 РАЗА Если эти действия производить одновременно, то электроёмкость увеличится в 8 раз