Помогите плиз!!! Какие существа составляют сообщество поверхности воды и как они между собой связаны?

Сообщество называется нейстон. Он, в свою очередь, подразделяется на эпинейстон (организмы, живущие прямо на поверхности воды), и гипонейстон (организмы, живущие непосредственно в воде). Его (всего нейстона) основную часть составляют различные водоросли: желто-зеленые, зеленые, золотистые, эвгленовые и т.д. Для жизни в такой необычной среде, почти на границе воды и воздуха, у них имеются специальные приспособления (выросты, паруса, крючочки) либо особенности внутреннего строения организма (покрытие тела слизью). Помимо водорослей, в нейстон входят некоторые простейшие, клопы-водомерки, жучки-вертячки, а также личинки комаров, стрекоз. В морских сообществах к нейстону относят также мальков рыб и личинок некоторых донных животных.