Помогите плиз напичшите о 3-ёх клуба куда я хотел бы пойти на английском языке ну и??и вот это заданте на англиском языке N5 Даю 20 баллов
Английский язык
Помогите плиз напичшите о 3-ёх клуба куда я хотел бы пойти на английском языке ну и??и вот это заданте на англиском языке N5 Даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сам. там же легко.просто на угад что нибудь
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