Помогите плиз напичшите о 3-ёх клуба куда я хотел бы пойти на английском языке ну и??и вот это заданте на англиском языке N5 Даю 20 баллов

Английский язык

Помогите плиз напичшите о 3-ёх клуба куда я хотел бы пойти на английском языке ну и??и вот это заданте на англиском языке N5 Даю 20 баллов

Автор: Гость