Помогите плиз номер 4 и 5 арефметическим способом
Математика
Помогите плиз номер 4 и 5 арефметическим способом
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