Помогите плиз!!!! Нужно написать 5 предложений с обобщённым словом , 5 предложений с обращением, 5 предложений с водными словами. Заранее спасибо!

Русский язык

Помогите плиз!!!! Нужно написать 5 предложений с обобщённым словом , 5 предложений с обращением, 5 предложений с водными словами. Заранее спасибо!

Автор: Гость