помогите плиз!!! оч нужно
Биология
помогите плиз!!! оч нужно
Ответ(ы):
Гость:
Однодольные: 1)Пшеница* 2)Рис* 3)Кукуруза* 4)Тюльпан* 5)Лук* Двудольные: 1)Яблоня* 2)Вишня* 3)Морковь* 4)Редька* 5)Тыква*
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напиши формулы оксидов,соответствующих гидроксидам,состав которых выражается формулами:NaOH,KOH,H3PO4,Fe(OH)2,H2SO3,H2SO4.Раздели из на две группы:...
Химия
Прошу помогите!!!!! 1. CH3 - CH =CH2 а)1-метилпропан 2. CH3 -CH - CH3 б)пропен 1 в)1 хлор, 1бутен CH3 г)3метил 1 бутин ЧТО К ЧЕМУ????? 3....
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста заранее спасибо Данияр и Алия учатся в 5 классе.Они отличники.Сегодня они дежурные. Алия вытирает окна, а Данияр моет полы...