Помогите, плиз, очень очень очень срочно !!!!! К сказке Репка: Объяснительная записка внука, не участвовавшего в сборе урожая

Бабушка, дедушка... извините, что не помог вам репку вытягивать... меня Марья Степановна заставила после уроков домашнюю работу по русскому языку, математике и физике переписывать... писал аж 4 часа, очень устал, когда пришёл домой прилёг отдохнуть и уснул забыв про репку. Когда редиска вырастет, я точно приду! Напишете, пока. Както так ._. надеюсь подойдёт