Помогите плиз ответить на вопросы!1 Что такое тема стихотворения? 2 О чём можно рассказать в стихотворение? 3 Сколько строк в строфе может быт ь в стихотворение?

1.Тема это то о чем говориться в произведении. 2.в стихотворение можно выразить свое настроение , свои цели , о чем мечтаешь , о любви. В стихотворении даже можно покаяться в грехах (излить душу)) , нужно писать о том , что хотел бы рассказать всему миру.Все можно выразить в стихах, Все можно высказать словами.