Помогите плиз придумать рифму к словам: ЗИМА, СНЕГ, ВЕТЕР, ТУЧИ, ДОРОГА, СУГРОБЫ и с??ставить из этих слов (по выбору) стишок. Спасибо зарание!!!
Литература
Помогите плиз придумать рифму к словам: ЗИМА, СНЕГ, ВЕТЕР, ТУЧИ, ДОРОГА, СУГРОБЫ и с??ставить из этих слов (по выбору) стишок. Спасибо зарание!!!
Ответ(ы):
Гость:
Рифма к слову снег - забег, бег, брег, век, человек, Олег, оберег, печенег, ночлег. Рифма к слову ветер - скейтер Рифма к слову тучи - могучи, круче, бегучи, трескучи, зыбучи. Рифма к слову дорога - около порога, Бога, много, строго. Рифма к слову сугробы - пробы, ознобы, учёбы, сдобы. Удачи! Падал тихо белый снег, На дороги серые. Было так из века в век Всё зимою белое.
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