Помогите плиз Прочитайте задания А1 – А13, ответьте на вопросы. Обведите кружочко?? букву, под которой находится вариант с правильным ответом. А1 Укажите верное утверждение Антонимы могут относиться к разным частям речи Но...

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Помогите плиз Прочитайте задания А1 – А13, ответьте на вопросы. Обведите кружочко?? букву, под которой находится вариант с правильным ответом. А1 Укажите верное утверждение Антонимы могут относиться к разным частям речи Новые слова, возникающие в языке, называются историзмами Диалектные слова – это слова, употребляемые только жителями той или иной местности Фразеологизмы – свободные сочетания слов А2 Слова одной и той же части речи, обозначающие одно и то же, но отличающиеся оттенками лексического значения и употребления в речи, называются: омонимами синонимами антонимами неологизмами А3 Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются: устаревшими заимствованными профессиональными диалектными А4 Укажите строку, в которой все слова являются заимствованными энциклопедия, простокваша, подол спутник, акварель, цирк лапти, светлица, уста шоколад, йогурт, олимпиада А5 Укажите строку, в которой правильно указаны синонимы: одаренный – талантливый благородный – спокойный реять – радоваться холодный – вспыльчивый А6 Укажите словосочетание, в котором выделенное слово употреблено в переносном значении золотой медальон серебряный ручей цветущий сад красный закат А7 Укажите строку, в которой правильно указаны антонимы: могучий – глупый робкий – скупой благородный – подлый почет - уважение А8 Укажите фразеологизм, синоним к словосочетанию очень любить: проще пареной репы яблоку негде упасть как свои пять пальцев души не чаять А9 Определите, кто является автором фразеологизма литературного происхождения Мы пахали! А.Пушкин И. Дмитриев А.Чехов И.Крылов А10 Укажите строку, в которой фразеологизмы являются антонимами: протянуть ноги – испустить дух семи пядей во лбу – китайская грамота заячья душа – не робкого десятка черная дыра – проще пареной репы А11 Укажите предложение, в котором ученик, не зная лексического значения слова, неверно употребил его: Фотограф приготовил фиксаж. Солдаты атаковали форт. Полотер вышел из строя. Маляр размешал палитру в ведре. А12 Укажите предложение, в котором встречается диалектизм По базам мычали, не наевшись молодой зелёнки, коровы. Настал день, назначенный для судного поединка. Биосфера – это область распространения жизни на Земле. На болотах много клюквы. А13 Укажите столбик, в котором последовательно расположенные буквы соответствуют пропущенным в данных словах буквам. а б в г пор..жать а а о о п..рила е и е и изобр..тение е и е и р..форма е и и е р..кета а о о а прим..рять друзей и е и е пол..скать ребенка а а о о пос..деть к старости е е и и Прочитайте текст и выполните задания А14 – В4. В одном из предложений текста допущена пунктуационная ошибка. (1) На поляне с брусничным ковром стоял медвежонок он был один и делал что-то странное. (2) То вдруг взмахивал головой, а лапишками и носом тыкался в землю, то явно что-то ловил и никак не мог поймать. (3) Долго он перекатывался, хватал, кусал, сердился, бегал сломя голову по поляне. (4) А я все смотрел и никак ничего не мог разобрать. (5) И вдруг понял: медвежонок ловил свою тень! (6) Он видел, что рядом шевелится что-то темное, бросался туда и скалил зубы. (7) Этот дурень не мог еще сообразить, что тень – это тень и что поймать ее нельзя. (8) Пошагал медвежонок прочь, а тень за ним. (9) Вот это да! А14 Определи тему текста Игры медвежонка. Как медвежонок ловил свою тень. Тень медвежонка. Медвежонок. А15 Определи стиль и тип речи. разговорный, повествование научный, рассуждение художественный, повествование с элементами рассуждения художественный, описание А16 Укажи номер предложения с однородными членами 3 5 8 9 Ответы к заданиям В1 – В4 напишите словом (словами), цифрой (цифрами) В1 Укажи номер предложения с пунктуационной ошибкой Ответ: В2 Из предложений 1-3 выпишите фразеологизм (фразеологизмы) Ответ: В3 Из предложений 5-7 выпишите слово с яркой стилистической окраской. Ответ: В4 Подберите синоним к слову сообразить из предложения 7. Ответ:

Автор: Гость