ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Разум и чувство сочинение

Человек способен контролировать свои действия. Его разум способен управлять деятельностью человека. Но чувствами люди не способны управлять. Чувства не подвластны. Сами не понимая, люди невольно меняют свое поведение. И это было отражено в произведениях русской литературы. Так, в романе «Отцы и дети» Тургенев показал нам, что даже такой ярко выраженный нигилист, как Базаров, который многое отвергал, не может управлять своими чувствами. На протяжении всего произведения автор проводил Базарова через многие испытания. Самым серьезным и болезненным стало для героя «испытание любовью», которое перевернуло всю его жизнь и взгляды, заставило разочароваться в себе и в своем существовании. В один прекрасный момент на жизненном пути Базарова, уверенного в себе, своих силах, своей правоте, появилась Анна Сергеевна Одинцова. Она понравилась внешне Базарову. И в результате их общения, постепенно, Базаров начинает осознавать, что он влюбился. А что значит любовь для Базарова-нигилиста? Он отрицал это чувство, считал его уделом изнеженных, никчемных аристократов. Влюбленность Базарова обозначает полный крах его теории, полное разочарование в себе самом. Он не выдерживает «испытания любовью», осознавая, что его взгляды на мир и на себя глубоко ошибочны. И теперь Базаров убедился, что и он подвержен «этой болезни», что не способен управлять своими чувствами. Еще один наглядный пример того, что люди не способны управлять своими чувствами нам показал Уильям Шекспир в своем романе «Ромео и Джульетта». Под влиянием такого чувства, как любовь Ромео не интересует, что его семья и семья его возлюбленной давно враждуют. Он полностью подвластен этому чувству и не способен собой управлять. Все его мысли заняты Джульеттой. А после того, как он узнает, что и у его возлюбленной такие же чувства, он словно теряет разум. Ему уже все равно, что с ним случиться. И поэтому он втайне венчается с Джульеттой. Данные примеры показывают нам, насколько человек безволен по отношению к своим чувствам. Его разум не способен противостоять.