Помогите плиз реши задачи и сравни их решения 1)в один магазин привезли 18 одинако??ых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов. в первый магазин привезли на 228л молока больше чем во второй сколько литров молока привезли...

Математика

Помогите плиз реши задачи и сравни их решения 1)в один магазин привезли 18 одинако??ых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов. в первый магазин привезли на 228л молока больше чем во второй сколько литров молока привезли в каждый магазин 2)в один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах в первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй сколько бидонов молока привезли в каждый магазин. спасибо за ранее

Автор: Гость