Помогите плиз реши задачи и сравни их решения 1)в один магазин привезли 18 одинако??ых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов. в первый магазин привезли на 228л молока больше чем во второй сколько литров молока привезли...
Математика
Помогите плиз реши задачи и сравни их решения 1)в один магазин привезли 18 одинако??ых бидонов молока а в другой 12 таких же бидонов. в первый магазин привезли на 228л молока больше чем во второй сколько литров молока привезли в каждый магазин 2)в один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах в первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй сколько бидонов молока привезли в каждый магазин. спасибо за ранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1. В первый магазин привезли на 6 бидонов больше чем во второй. Определим сколько молока в одном бидоне: 228/6=38 литров. Определим сколько литров молока привезли в первый магазин: 18*38=684 литра. Во второй магазин: 12*38=456 литров. Задача 2. Определим разницу литров молока: 684-456=228 литров. Определим сколько литров молока в одном бидоне: 228/6=38 литров. Определим сколько бидонов привезли в первый магазин: 684/38=18 бидонов. Определим сколько бидонов привезли во второй магазин: 456/38=12 бидонов.
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