Помогите плиз решить задачу:трое грибников нашли вместе 540 белых грибов. Первый нашел 7/18 всех грибов, а второй 2/3 от количества грибов, собранных первым грибником. Сколько грибов собрал третий грибник?
Помогите плиз решить задачу:трое грибников нашли вместе 540 белых грибов. Первый нашел 7/18 всех грибов, а второй 2/3 от количества грибов, собранных первым грибником. Сколько грибов собрал третий грибник?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
540*7/18=210-собрал первый грибник 210*2/3=140-собрал второй грибник 540-(210+140)=190 Ответ:190.