Помогите плиз с 3 задачами. Задача №1: Школа купила 30 пар лыж по 6р. За пару и 10 пар лыж по 10 р. за пару. Сколько стоят все лыжи? Задача №2: У девочки было 15 монет по 3к. и 3 монеты по 15к. Сколько денег было у девочки? З...
Математика
Помогите плиз с 3 задачами. Задача №1: Школа купила 30 пар лыж по 6р. За пару и 10 пар лыж по 10 р. за пару. Сколько стоят все лыжи? Задача №2: У девочки было 15 монет по 3к. и 3 монеты по 15к. Сколько денег было у девочки? Задача №3: У мальчика было 20 монет по 5к. и 5 монет по 20к. Сколько всего было денег у мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1)30*6=180 2)10*10=100 3)180+100=280 Ответ: всего 280 рублей отдали за все лыжи
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