Помогите плиз с 3 задачами. Задача №1: Школа купила 30 пар лыж по 6р. За пару и 10 пар лыж по 10 р. за пару. Сколько стоят все лыжи? Задача №2: У девочки было 15 монет по 3к. и 3 монеты по 15к. Сколько денег было у девочки? З...

Математика

Помогите плиз с 3 задачами. Задача №1: Школа купила 30 пар лыж по 6р. За пару и 10 пар лыж по 10 р. за пару. Сколько стоят все лыжи? Задача №2: У девочки было 15 монет по 3к. и 3 монеты по 15к. Сколько денег было у девочки? Задача №3: У мальчика было 20 монет по 5к. и 5 монет по 20к. Сколько всего было денег у мальчика?

Автор: Гость