Помогите плиз sin2x=корень из 3*cosx

Помогите плиз sin2x=корень из 3*cosx

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2sinxcosx=корень из 3*cosx cosx=0 x=pi/2+pi*k 2sinx=корень из 3 sin x = корень из 3 /2 x=(-1)^k*pi/3+pi*k
Похожие вопросы