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Помогите плиз sin2x=корень из 3*cosx
Помогите плиз sin2x=корень из 3*cosx
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2sinxcosx=корень из 3*cosx cosx=0 x=pi/2+pi*k 2sinx=корень из 3 sin x = корень из 3 /2 x=(-1)^k*pi/3+pi*k
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