Помогите плиз сколько будет 864:8 в столбик напишите пж буду благодарен

Помогите плиз сколько будет 864:8 в столбик напишите пж буду благодарен

Ответ(ы):

Ответил Гость:
864 8 - 8 108 64 -64
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