помогите плиз сочинение на тему Магия родного дома

=> Родной дом для разных людей имеет разное значение. Лично для меня - очень важно, что родной дом вообще есть. Сколько людей в мире не знают истинного значения этого слова.. . Мне нравится быть с родителями, родными и близкими дома. Они всегда поддержат меня в трудную минуту и нам весело вместе проводить время. Родной дом интересно показывать друзьям, когда приглашаешь их в гости. Еще лучше, когда сама идешь к кому-нибудь домой. Новые впечатления в родном доме для других всегда радуют, потому что у них многое не так как у меня. Когда я вырасту, то создам свой дом, но родным для меня всегда будет именно Родительский дом.