Помогите плиз, за ранее спасибо Складiть речення з дiэприслiвниками "не дивлячись", " не зважаючи", "не вважаючи". Или Складiть пам'ятку для однолiткiв "Як рацiонально використовувати свiй вiльний час", уживаючи дiэприслiвни...
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Помогите плиз, за ранее спасибо Складiть речення з дiэприслiвниками "не дивлячись", " не зважаючи", "не вважаючи". Или Складiть пам'ятку для однолiткiв "Як рацiонально використовувати свiй вiльний час", уживаючи дiэприслiвники. Помогите, кто чем может, срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не дивлячись на всі перешкоди ,я все одно піду ! Не зважаючи на нього,я з їм цю піццу. Не вважаючи на свій маленький відлік часу я всеж таки перекушу.
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