Помогите плиз задачу: слива при сушке теряет 0,7 своей массы. Сколько килограммов с??ивы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы?

Математика

Помогите плиз задачу: слива при сушке теряет 0,7 своей массы. Сколько килограммов с??ивы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы?

Автор: Гость