Помогите плиз задачу: слива при сушке теряет 0,7 своей массы. Сколько килограммов с??ивы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы?
Математика
Помогите плиз задачу: слива при сушке теряет 0,7 своей массы. Сколько килограммов с??ивы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0,7=0,3массы--это 4,8кг 4,8:0,3=16кг сливы надо собрать ==================проверка========== 16*0,7=11,2кг теряется при сушке 16-11,2=4,8кг получится после сушки
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