Помогите плиз задачу: слива при сушке теряет 0,7 своей массы. Сколько килограммов с??ивы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы?

Математика
Помогите плиз задачу: слива при сушке теряет 0,7 своей массы. Сколько килограммов с??ивы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0,7=0,3массы--это 4,8кг 4,8:0,3=16кг сливы надо собрать ==================проверка========== 16*0,7=11,2кг теряется при сушке 16-11,2=4,8кг получится после сушки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему Русь в 12-13 века называлась удельной?
Ответить
Окружающий мир
Какого человека называют вежливым? Какие правила вежливости Ты знаешь? Почему Каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений
Ответить
Математика
Вычислите с объяснением и проверкой умножением 112:4 343:7 408:8 567:9 1052:4 3437:7 4096:8 5067:9 Р??ШИТЕ В СТОЛБИК!!!!
Ответить
Математика
Красные и синие шары лежат в коробке так,что их цвета чередуются.раскрась шары
Ответить
Математика
#1305. Представьте произведение в виде суммы и найдите его значение: а) 8,75 • 4 б) 2,3 ??? 5 #1312. Автомашина прошла 3 ч со скоростью 48,4...
Ответить