Помогите плиз!!! Заранее большое СПС!!! Выделите сильные качества человеческого существа. 1. Сильные-_______________________________________________________________________ ___________________________________________...
Помогите плиз!!! Заранее большое СПС!!! Выделите сильные качества человеческого существа. 1. Сильные-_______________________________________________________________________ __________________________________________________________. 2. Слабые-____________________________________________________________________________________________________________________.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Не за что