Помогите плиз!!! Заранее большое СПС!!! Выделите сильные качества человеческого существа. 1. Сильные-_______________________________________________________________________ ___________________________________________...

Помогите плиз!!! Заранее большое СПС!!! Выделите сильные качества человеческого существа. 1. Сильные-_______________________________________________________________________ __________________________________________________________. 2. Слабые-____________________________________________________________________________________________________________________.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Не за что
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