Помогите плиз, заранее спасибо
Химия
Помогите плиз, заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воды 1, значит 100мл=100гр 4.6/(100+4.6)*100%=4.4%
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