ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!! зарание спс Во время тренировки в футбольной секции Саша отраба??ывая пас нападающему в течение 2/5 ч., а штрафной 11-метровый удар --в 2 раза дольше. Сколько времени Саша выполнял два упражнения ???
Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!! зарание спс Во время тренировки в футбольной секции Саша отраба??ывая пас нападающему в течение 2/5 ч., а штрафной 11-метровый удар --в 2 раза дольше. Сколько времени Саша выполнял два упражнения ???
Ответ(ы):
Гость:
2/5*2=4/5 часа выполнял штрафной в минутах это будет 12*4=48 мин 4/5+2/5=6/5=1целая1/5 часа выполнял два упражнения в минутах будет 72 мин
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