ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!! зарание спс Во время тренировки в футбольной секции Саша отраба??ывая пас нападающему в течение 2/5 ч., а штрафной 11-метровый удар --в 2 раза дольше. Сколько времени Саша выполнял два упражнения ???

Математика

ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!! зарание спс Во время тренировки в футбольной секции Саша отраба??ывая пас нападающему в течение 2/5 ч., а штрафной 11-метровый удар --в 2 раза дольше. Сколько времени Саша выполнял два упражнения ???

Автор: Гость