Помогите плизи отзыв о книге сорока ворона

Зная, что Герцен был глубоко убеждённым революционерам, мне не удивительно, что он не побоявшись цензуры опубликовал эту историю, которая на самом деле имела место быть, сам Михаил Семёнович Щепкин поведал её ему. Герцен в этой повести открыто выступает против крепостного права, яро высказывает, что он всеми руками и ногами за эмансипацию женщин. Он показывает насколько силён народ, если даже слабая девушка может противостоять всем унижениям, гонениям и делать всё по своему, придерживаясь своего пути.