Помогите плизз!!!!! Определите падеж! 1)точки 2)строчке

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Помогите плизз!!!!! Определите падеж! 1)точки 2)строчке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точки-родительный падеж или именительный,смотря  в каком предложении строчке-дательный падеж
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