Помогите плизз))) при взаимодействии 10.0 г двухвалентного металла с водой выделил??сь 5.6 л водорода (н.у). Определите металл. Сколько молекул водорода при этом выделилось?
Химия
Помогите плизз))) при взаимодействии 10.0 г двухвалентного металла с водой выделил??сь 5.6 л водорода (н.у). Определите металл. Сколько молекул водорода при этом выделилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Me+H2O=MeO+H2 n(H2)=5,6/22,4=0,25 моль=n(Me) тогда Ar(Me)=10/0,25=40 г/моль Искомый металл - кальций Ca. N(H2)=n(H2)*N(a)=0,25*6,02*10^23=1,505*10^23
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