Помогите плизз))) при взаимодействии 10.0 г двухвалентного металла с водой выделил??сь 5.6 л водорода (н.у). Определите металл. Сколько молекул водорода при этом выделилось?

Химия

Помогите плизз))) при взаимодействии 10.0 г двухвалентного металла с водой выделил??сь 5.6 л водорода (н.у). Определите металл. Сколько молекул водорода при этом выделилось?

Автор: Гость