Помогите плизз с 57 там найти 3 слова в которых все согласные звуки твёрдые,и два сл??ва в которых все согласные мягкие
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Помогите плизз с 57 там найти 3 слова в которых все согласные звуки твёрдые,и два сл??ва в которых все согласные мягкие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все согласные твердые - мангуст,хвост,голова все согласные мягкие - Рикки,Тикки
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