Помогите плизз с 57 там найти 3 слова в которых все согласные звуки твёрдые,и два сл??ва в которых все согласные мягкие

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Помогите плизз с 57 там найти 3 слова в которых все согласные звуки твёрдые,и два сл??ва в которых все согласные мягкие

Автор: Гость