ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!! 2. Пре- или при-? Пр..ехать пр..хороший пр..сытиться пр..быть (куд??-то) пр..строить пр..небречь пр..близиться пр..ветствовать пр..чудливый пр..гладить пр..творить (в жизнь) пр..клеить непр..язненный пр...
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ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!! 2. Пре- или при-? Пр..ехать пр..хороший пр..сытиться пр..быть (куд??-то) пр..строить пр..небречь пр..близиться пр..ветствовать пр..чудливый пр..гладить пр..творить (в жизнь) пр..клеить непр..язненный пр..пятствие пр..одолеть пр..возносить пр..странный пр..своить непр..рывный пр..клонный пр..дать (добавить) пр..вилегия пр..зирать (ложь) пр..бывать (где-то) пр..лежный непр..одолимый беспр..дельный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и,е,и,и,и,и,и,е,е.и,е,и,и,е,е,и,е,и,е,и,е,и,е,и,и,е,е,
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