Помогите плиззззззззз

Геометрия
Помогите плиззззззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180-60=120 2) угCBA=180-50=130, угCBD=130-90=40=угCDB. угCDA=40+(180-90-50)=40+40=80. угС=180-80=100
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