Помогите плизззззззззз!!!!!!!!!!!

Математика
Помогите плизззззззззз!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3002*17+8=5448 5448:17=?...Вроде так..
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