Помогите плз!!В первый день ребята собрали 24 кг малины,во второй день-38 кг малины,а в третий день-47 кг малины.Сколько малины в среднем собирали ребята за день?

Математика

Помогите плз!!В первый день ребята собрали 24 кг малины,во второй день-38 кг малины,а в третий день-47 кг малины.Сколько малины в среднем собирали ребята за день?

Автор: Гость