Помогите плз!!В первый день ребята собрали 24 кг малины,во второй день-38 кг малины,а в третий день-47 кг малины.Сколько малины в среднем собирали ребята за день?

Математика
Помогите плз!!В первый день ребята собрали 24 кг малины,во второй день-38 кг малины,а в третий день-47 кг малины.Сколько малины в среднем собирали ребята за день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+38+47=109 кг всего 109/3=36 и остаток 1
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