Помогите плз!!В первый день ребята собрали 24 кг малины,во второй день-38 кг малины,а в третий день-47 кг малины.Сколько малины в среднем собирали ребята за день?
Математика
Помогите плз!!В первый день ребята собрали 24 кг малины,во второй день-38 кг малины,а в третий день-47 кг малины.Сколько малины в среднем собирали ребята за день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+38+47=109 кг всего 109/3=36 и остаток 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните слова,по которым можно проверять правильность написания безударных ??кончаний. Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. ...
Математика
История