Помогите по английскому проект my region 3 класс домашка там нужно выполнить на листе А4

Помогите по английскому проект my region 3 класс домашка там нужно выполнить на листе А4

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Ответил Гость:
Какой учебник то? Автор, название
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