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Помогите по английскому what are they like? describe them
Помогите по английскому what are they like? describe them
Ответ(ы):
Ответил Гость:
какие они?Опишите их
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