Помогите по биологии заполнить таблицу частуха мать и мачеха снизу приведена таб??ица 1.Название растение 2.Тип корневой системы 3. Особенности корневой системы
Биология
Помогите по биологии заполнить таблицу частуха мать и мачеха снизу приведена таб??ица 1.Название растение 2.Тип корневой системы 3. Особенности корневой системы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частуха : однодольное многолетнее травянистое растение, корневище которого очень короткое и толстое. Мочковатая корневая система. Мать-и-мачеха:двудольное многолетнее со стержневой корневой системой, которая отличается от мочковатой тем, что имеет ярко выраженный главный корень.
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