Помогите по физике, только мне не надо ответы из других источников, мне нужны толь??о ваши решения и ответы, ибо в интернете по другому, все будет на вашей совести мне это надо будет сдать учителю. 2. Как надо понимать, что уд...
Физика
Помогите по физике, только мне не надо ответы из других источников, мне нужны толь??о ваши решения и ответы, ибо в интернете по другому, все будет на вашей совести мне это надо будет сдать учителю. 2. Как надо понимать, что удельная теплота конденсации аммиака равна 1,4 ⋅ 10^6 ДЖ/кг? 3. Какое количество энергии требуется для обращения воды массой 150г в пар при температуре 100 C?
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Гость:
3. 12v хватит но на 2 я сейчас подумаю
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