Помогите по информатике,нужно на паскале! Дано 2 целых числа а и b.Написать слово "??елится",если a/b без остатка,в противном случае написать "не делится".

Информатика

Помогите по информатике,нужно на паскале! Дано 2 целых числа а и b.Написать слово "??елится",если a/b без остатка,в противном случае написать "не делится".

Автор: Гость