Помогите по истории 7 класс вопрос назовите важнейшие на ваш взгляд причины побед?? нидерландов в борьбе с испанией

История

Помогите по истории 7 класс вопрос назовите важнейшие на ваш взгляд причины побед?? нидерландов в борьбе с испанией

Автор: Гость