Помогите по истории 7 класс вопрос назовите важнейшие на ваш взгляд причины побед?? нидерландов в борьбе с испанией
История
Помогите по истории 7 класс вопрос назовите важнейшие на ваш взгляд причины побед?? нидерландов в борьбе с испанией
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Гость:
Продуманые хода армий,большое количество армии
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