Помогите по химии пж. 1. Составьте уравнения реакций для переходов: Cgt;CO2gt;CaCO3gt;CaCI2gt;CI2gt;CuCl2 Рассмотреть одну реакцию в свете ТЭД. 2. Дать характеристику реакции по различным признакам. Рассмотреть условия смеще...

Химия

Помогите по химии пж. 1. Составьте уравнения реакций для переходов: Cgt;CO2gt;CaCO3gt;CaCI2gt;CI2gt;CuCl2 Рассмотреть одну реакцию в свете ТЭД. 2. Дать характеристику реакции по различным признакам. Рассмотреть условия смещения химического равновесия право: 2SO2+O2=2SO3+Q 3. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: HNO3(разб.)+Zn=Zn(NO3)2+N2O+H2O 4. Запишите уравнения реакций ионного обмена (полные и сокращённые), происходящие между растворами веществ: BaCl2 и H2SO4; HNO3 и CaCO3; AgNO3 и HCl 5. Вычеслите массу соли, полученную при взаимодействии 5,6 гр. Гидроксида калия и. Азотной кислоты, если практический выход составляет 90% от теоретического.

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