Помогите по математике 2 класс:рыцарь освободил 15 прекрасных принцесс.Сколько принцесс держал в плену каждый из трёх драконов,если принцесс у них было поровну?

Математика

Помогите по математике 2 класс:рыцарь освободил 15 прекрасных принцесс.Сколько принцесс держал в плену каждый из трёх драконов,если принцесс у них было поровну?

Автор: Гость