Помогите по математике 2 класс:рыцарь освободил 15 прекрасных принцесс.Сколько принцесс держал в плену каждый из трёх драконов,если принцесс у них было поровну?

Математика
Помогите по математике 2 класс:рыцарь освободил 15 прекрасных принцесс.Сколько принцесс держал в плену каждый из трёх драконов,если принцесс у них было поровну?
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