Помогите!!!! По плану необходимо за две недели изготовить 720 компьютеров. За перву?? неделю изготовили 45% требуемого количества, за вторую 90% от изготовленного за первую неделю. Выполнен ли план?

Математика

Помогите!!!! По плану необходимо за две недели изготовить 720 компьютеров. За перву?? неделю изготовили 45% требуемого количества, за вторую 90% от изготовленного за первую неделю. Выполнен ли план?

Автор: Гость