Помогите!!!! По плану необходимо за две недели изготовить 720 компьютеров. За перву?? неделю изготовили 45% требуемого количества, за вторую 90% от изготовленного за первую неделю. Выполнен ли план?
Математика
Помогите!!!! По плану необходимо за две недели изготовить 720 компьютеров. За перву?? неделю изготовили 45% требуемого количества, за вторую 90% от изготовленного за первую неделю. Выполнен ли план?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём сколько сделано за 1 неделю: 720 - 100% х - 45%, х=720*45/100=324 Теперь сколько изготовили за вторую: 324 - 100% х - 90%, х=324*90/100=291,6 Теперь сложим результаты: 324+291,6=615,6 Т.к. 615,6<720, следовательно план не выполнен. Ответ: не выполнен.
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