помогите по русскому языку Составьте словосочетания с собирательными числительными используя данные слова. Мальчик, отец, учитель, продавец, студент, мы, человек, лисёнок, щенок, совёнок, птенчик, они, сани, валенки, качели, грабли, сутки, очки, чулки, варежки, перчатки, девочка, сестра, книга, подруга, гитара, процессор, монитор, экран, галстук. 2 со всеми ли словами можно составить словосочетания? С какими словами собирательные числителльные не сочетаются? Почему?